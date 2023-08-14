Hırvat ve Yunan holiganlara ceza yağdı. 105 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi AEK Atina taraftarının ölümüyle sonuçlanan geniş çaplı çatışmalara karıştıklarından şüphelenilen 105 futbol taraftarının tutuklanmasına karar verildi.

Hırvat ve Yunan holiganlara ceza yağdı. 105 kişi tutuklandı

Editör: Osmancan Erok

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi Atina'da AEK ve Dinamo Zagrebli taraftarlar şehri adeta çatışma alanına çevirmiş ve yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olaylar sonrası soruşturmalar başlatılırken çok sayıda tutuklama emri verildiği belirtildi. Geniş çaplı çatışmalara karıştıklarından şüphelenilen 105 futbol taraftarının tutuklanmasına karar verildi.

102 Hırvat ve 3 Yunan taraftarın tutuklandığı ve ülkedeki farklı hapishanelere gönderilecekleri belirtildi.

Polis, geçtiğimi Pazartesi günü AEK'nin Opap Arena'sının önünde tahta sopalar ve metal sopalarla çok sayıda Hırvat taraftarın çevredekilere saldırması sonucu 1 kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını söylemişti.

AEK ile Dinamo Zagreb arasında geçen hafta oynanması gereken Şampiyonlar Ligi elemeleri, futbolun Avrupa'daki yönetim organı olan UEFA tarafından şiddet nedeniyle iptal edildi.

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