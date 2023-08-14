Hırvat ve Yunan holiganlara ceza yağdı. 105 kişi tutuklandı

Editör: Osmancan Erok

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi Atina'da AEK ve Dinamo Zagrebli taraftarlar şehri adeta çatışma alanına çevirmiş ve yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olaylar sonrası soruşturmalar başlatılırken çok sayıda tutuklama emri verildiği belirtildi. Geniş çaplı çatışmalara karıştıklarından şüphelenilen 105 futbol taraftarının tutuklanmasına karar verildi.

102 Hırvat ve 3 Yunan taraftarın tutuklandığı ve ülkedeki farklı hapishanelere gönderilecekleri belirtildi.

Polis, geçtiğimi Pazartesi günü AEK'nin Opap Arena'sının önünde tahta sopalar ve metal sopalarla çok sayıda Hırvat taraftarın çevredekilere saldırması sonucu 1 kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını söylemişti.