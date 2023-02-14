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Yunan lise öğrencilerinden Türkiye’ye duygu dolu mesajlar: Geçmiş olsun komşular

Yunanistan’da lise öğrencileri, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi için topladıkları yardımları koydukları kolilerin üzerine “Geçmiş olsun komşular” ve “Seni önemsiyoruz” şeklinde duygu dolu mesajlar yazdı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 22:36
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Yunan lise öğrencilerinden Türkiye’ye duygu dolu mesajlar

Yunan lise öğrencilerinden Türkiye’ye duygu dolu mesajlar: Geçmiş olsun komşular
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Türkiye’ye depremlerin ilk anından bu yana Yunanistan yardım gönderilmeye devam ediyor. Midilli Adası’nda bulunan Antisas Lisesi’nde okuyan öğrenciler, deprem felaketi için topladıkları yardımları koydukları kolilerin üzerine Türkçe ve Yunanca çok sayıda duygusal mesaj yazdı. Öğrenciler, kolilerin üzerine “Sadece aşk”, “Biz seni düşünüyoruz”, “Düşüncelerimiz sizinle”, “Seni önemsiyoruz”, “Cesaret insanoğlu”, “Hepimiz insanız”, “Geçmiş olsun komşular”, “Biz düşman değiliz, dostuz” ve “Merak etme her şey güzel olacak” mesajlarını yazdılar.

Depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk arama kurtarma ekibini bölgeye gönderen Yunanistan, Türkiye’ye 36 uzman Kurtarıcı, 2 mühendis, 8 doktor, 3 arama-kurtarma köpeği ve 3 özel donanımlı araç göndermişti. Atina, İskeçe, Gümülcine, Selanik, Dedeağaç, Midilli ve Rodos Belediyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu Türkiye’ye insani yardım göndermek için seferber olmuştu. Yardımlar bugün de hız kesmeden devam etti. 90 tonluk gıda yardımını 4 uçakla Türkiye’ye ulaştıran Yunanistan, 2 uçağın daha hazırlık içerisinde olduğunu açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Ajansı (OASP) Başkanı Prof. Dr. Evtimios Lekkas bizzat deprem bölgelerini ziyaret etmiş ve yardımları yerinde kontrol etmişti. Dendias ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

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