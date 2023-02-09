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Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü

Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah haber yayınını Ben seni sevduğumi şarkısıyla açtı. Yunanistan medyasından Kathimerini ise Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğinde bir karikatür yayınlayarak, "Hepimiz Türküz" mesajı verdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 22:30
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Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi

Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. ''Hepimiz Türküz'' karikatürü
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Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah haberlerini Ben seni sevduğumi şarkısıyla açtı.

Daha sonra stüdyoya giren sunucular, deprem hakkında son gelişmeleri aktardı.

Depremle ilgili bir mesaj da Kathimerini gazetesinden geldi.

Fransız dergi Charlie Hebdo’nun, Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan deprem sonrası paylaştığı skandal karikatüre, Yunanistan medyasından bir çizer "Hepimiz Türküz" karikatürüyle cevap verdi.

Dimitris Handzopoulos tarafından çizilen karikatür, Fransız Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğindeydi.

Çizimde, "Hepimiz Türküz" yazıldı.

NE OLMUŞTU?

Hiciv adı altında dünyaya nefret kusan Charlie Hebdo, bu kez Türkiye'deki depremi hedef almıştı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremi, "Türkiye’de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok." yazısıyla vermişti.

Hem Türkiye'den hem de dünyadan sosyal medya kullanıcıları, derginin paylaşımına tepki göstermişti.

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Halil Tas
9.02.2023 22:59
Degerli Yunan Kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor boyle bir günde yanimizda oldukları için yürekten Selamlarımı iletiyorum ne iyiki varsiiniz  
 
TŞK
9.02.2023 22:52
KOMŞU TŞK.  
 
Yörükoğlu
9.02.2023 22:49
Komşudan güzel insani bir tavır. Atatürk yurtta Barış Dünyada Barış özdeyişini boşuna söylemedi... İşte size ispatı.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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