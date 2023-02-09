Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. ''Hepimiz Türküz'' karikatürü

Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah haberlerini Ben seni sevduğumi şarkısıyla açtı.

Daha sonra stüdyoya giren sunucular, deprem hakkında son gelişmeleri aktardı.

Depremle ilgili bir mesaj da Kathimerini gazetesinden geldi.

Fransız dergi Charlie Hebdo’nun, Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan deprem sonrası paylaştığı skandal karikatüre, Yunanistan medyasından bir çizer "Hepimiz Türküz" karikatürüyle cevap verdi.

Dimitris Handzopoulos tarafından çizilen karikatür, Fransız Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğindeydi.

Çizimde, "Hepimiz Türküz" yazıldı.

NE OLMUŞTU?

Hiciv adı altında dünyaya nefret kusan Charlie Hebdo, bu kez Türkiye'deki depremi hedef almıştı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremi, "Türkiye’de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok." yazısıyla vermişti.

Hem Türkiye'den hem de dünyadan sosyal medya kullanıcıları, derginin paylaşımına tepki göstermişti.