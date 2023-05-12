Yunan milli takım Türk antrenöre emanet

Yunanistan Voleybol Federasyonu, AEK'da görevini sürdüren Yunus Öçal'ı kadın milli takımı başantrenörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Yunan milli takım Türk antrenöre emanet

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Öçal, iki gün önce federasyon yönetimiyle bir araya geldiklerini ve bir senelik anlaşma yaptıklarını belirtti.

Marcello Abbondanza'nın takımdan ayrılıp Güney Kore'ye gitmesinin ardından sürecin çok hızlı geliştiğini aktaran Öçal, "Birkaç adayla birlikte beni düşünüyorlardı. Marcello'nun da önermesiyle doğru adayın ben olduğumu düşündüler. Beni tanımalarının da kararlarında etkisi oldu." diye konuştu.

"ADIM ADIM GİDECEĞİZ"

Bu yaz Yunanistan Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini belirten Öçal, "Grubumuzda Türkiye, Azerbaycan, Çekya gibi sert takımlar var. Altı takım arasında ilk 4'e girerek gruptan çıkmamız lazım. Sonuç odaklı hareket etmemiz gerekiyor. Kadroyu da buna göre kuracağız. Yetenekli oyuncularımız var. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, sonra adım adım ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 15 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Öçal, AEK Kadın Voleybol Takımı'ndaki başantrenörlük görevinin devam edeceği bilgisini paylaştı.

AEK, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon tarihinde ilk kez Yunanistan Kupası'nı kazanmıştı. (AA)


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