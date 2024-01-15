Yunan Nostradamus'un İstanbul kehaneti ortaya çıktı. 3.Dünya Savaşı'nın nasıl çıkacağını söyledi

Paisios, hayatı boyunca Orta Doğu'daki kargaşa da dahil olmak üzere bir dizi tahminde bulundu.

Yeni kehanetleri ortaya çıkan Aziz Paisos, "İstanbul'da Ruslarla Avrupalılar arasında büyük bir savaş çıkacak ve çok kan dökülecek" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bilen Paisos'un sözlerini analiz eden uzmanlar, Aziz Paisos'un İsrail-Hamas savaşını da bildiğini ortaya koydu.

İngiliz The Sun gazetesi Paisos'un, "Filistin bir savaş alanı olacak ve Ölüdeniz bir mezarlık olacak. Bu ilk yarısı fakat ikinci yarısı da olacak" dediğini aktardı. Ortodoks kilisesi mensubu olan Paisos, bu bölgedeki savaşın üçüncü dünya savaşını tetikleyeceğini öngördüğünü ifade etti.

1924 yılında Kapadokya'nın Pharasa kentinde Arsenios Eznepidis adıyla doğan sanatçı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sonrasında ailesiyle birlikte Yunanistan'a gitti.

1949'da Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Athos Dağı'nda (Kutsal Dağ) keşiş oldu.

Sina Dağı'na gittiği kısa bir mola dışında, hayatının uzun bir döneminde münzevi bir yaşam tarzını benimseyerek kalacaktı.

Athos Dağı, Rus savaş çığırtkanı Putin'in bile 2016'da ziyaret ettiği Ortodoks inancının önemli bir parçası.

Fransız astrolog Nostradamus'a benzer şekilde, Aziz Paisios da hayatı boyunca çeşitli kehanetlerde bulundu; bunlar arasında gelecekte Rusya ile Türkiye arasında Yunanistan'ın sınırlarını genişletmeye yol açacak bir savaş da vardı.

Diğer kehanetler arasında Avrupa Birliği'nin İngiltere ve ABD tarafından dağıtılması yer alıyor:

Bu uzun yıllar sürmeyecek, İngilizler ve Amerikalılar tarafından yok edilecek, çünkü onlar tek bir millet ve birlikte çalışıyorlar.

Tahminlerinin çoğu abartılı olmasına ve genellikle Yunanistan'a fayda sağlıyor gibi görünmesine rağmen, nazik tavırları ve insanları teselli etme konusundaki eşsiz yeteneği onu özellikle popüler kıldı.

Kanser mücadelesinin ardından 1994 yılında 69 yaşında vefat etti.

Hayatı boyunca sevilen bir Hıristiyan figürü iken, ölümünden sonra özellikle Yunanistan, Kıbrıs ve Rusya'da daha popüler hale geldi.