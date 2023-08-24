Yunan sahil güvenliği 50 göçmeni kurtardı. Dünyanın sonu mu geldi

Her zaman göçmenleri ölüme terk etmesiyle bilinen Yunanistan sahil güvenliği, dün Samos açıklarındaki bir göçmen botunda bulunan 50 düzensiz göçmeni kurtardı. Bu olaya tanık olanlar "Dünyanın sonu mu geldi" yorumunu yaptılar.

KAYNAK: DHA
Yunan sahil güvenliği 50 göçmeni kurtardı. Dünyanın sonu mu geldi

Yunanistan sahil güvenliği açıklamasında “Samos Liman Başkanlığı'na dün erken saatlerde, Samos'un kuzeyinde Agios Konstantinos yerleşim yerinin karşısındaki deniz bölgesinde çok sayıda yabancının bulunduğu bir botun varlığı bilgisi verildi.

ARALARINDA 11 ÇOCUK VAR

Devriye gemisi hemen bölgeye giderek söz konusu botu buldu ve sağlık durumu iyi olan 50 yabancı (26 erkek, 13 kadın, 8 erkek ve 3 kız çocuğu) başka bir devriye gemisine transfer edilerek güvenli bir şekilde Samos'un Malagario limanına nakledildi. Yabancılar, Samos Polis Departmanı memurlarına teslim edildi. Bot imha edilirken Samos Liman Başkanlığı tarafından ön inceleme başlatıldı” ifadelerini kullandı.

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Her zaman göçmenleri ölüme terk etmesiyle bilinen Yunan Sahil Güvenliği'nin bu tutumuna tanık olanlar, "Dünyanın sonu mu geldi. Başlarına taş mı düştü" yorumlarında bulundular.

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