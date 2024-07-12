Yunan sahil güvenliği teknesine çarpmıştı. Yaşadıklarını anlattı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, uluslararası karasularda avlanan balıkçı İlker Özdemir'in teknesi, Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından kasten çarpılarak zarar verildi. Olayda İlker Özdemir ve oğlu Efe Özdemir yaralandı. İlker Özdemir yaşananları şu şekilde anlattı: "Denizde avlanıyorduk ve kendi karasularımızdaydık. Yunan Sahil Güvenliği kasıtlı olarak üzerimize geldi ve tekneyi çarptı. Öldürmek için yaptılar, Allah korudu."

Olay, Zürafa Kayalıkları açıklarında meydana geldi. Çarpma sonucu teknede ciddi hasar oluştu ve Özdemir ile oğlu teknelerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren balıkçılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botların hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Tekne, Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na çekilirken, Özdemir ve oğlu Gökçeada Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili konuşan İlker Özdemir, "Kendi karasularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Bir iki dakika batmamızı beklediler, sonra uzaklaştılar. Hasar büyük ama her yara kapanır. Devletimizin de bu konuda bize destek olması lazım. Biz vazgeçmedik, mücadelemize devam ediyoruz. Devletimiz her yerde, gelecektir" dedi.

Özdemir, vatandaşlardan ve devlet yetkililerinden destek beklediğini belirterek, "Halk nazarında iletişim, devletimizin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Vatandaşlarımız bize destek versinler, yalnız kalmayalım" diye ekledi. Teknedeki hasarın büyük olduğunu vurgulayan Özdemir, yaşadıkları olayın kayıt altına alındığını ve durumun yetkililere iletildiğini belirtti.