Yunan Sahil Güvenlik Botu kaçacak delik aradı. Bu sefer karşılarında Türk Sahil Güvenlik Botu vardı

Bodrum'da kaçak göçmen botunu takip eden Yunan botu, Türk karasularını ihlal etmekle kalmayıp, sahillere kadar gelmesi büyük tepki görmüştü. Bunun ardından Datça'da aynı olayın tekrar etmesi tepkilerin botunu artırdı.

20 Eylül'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yunan Bakanla görüşüp, tepkileri dile getirdi.

Mavi Vatan'ın isim babası olarak bilinen Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz yaptığı açıklamada Yunan botlarının Bodrum ve Datça’da Türk karasularını art arda ihlal etmesinin Atina kararıyla yapıldığını ve Türkiye’ye bir mesaj olduğunu öne sürdü. Yunanistan Ege’de tek taraflı olarak aleni şekilde egemenlik ihlali ile statükoyu bozduğunu belirten Gürdeniz "En kısa sürede Ege Denizi’nde sahil güvenlik ve donanma unsurları ortak tatbikat başlatmalıdır.” dedi.

YUNANLILAR DOĞRU DURMUYOR

Yaşanan iki olayın ardından dün saat 16.35 sıralarında Bodrum'un Akyarlar açıklarında meydana gelen olayda bu sefer Yunan Sahil Güvenlik Botları bu sefer karşılarında Türk Sahil Güvenlik botlarını buldu. Bölgede ava çıkan Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesi, Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından havaya ateş açılarak taciz edildi.

BÖLGEYE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bu sefer Sahil Güvenlik Komutanlığı işi sıkı tuttu. Bölgeye 1 sahil güvenlik gemisi bir de Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bölgeye ulaşan her iki sahil güvenlik ekibi yunan botuna ikili sıkıştırma uyguladı. Türk Sahil Güvenlik Botları yaşanan iki olaya nazire yaparcısına Yunan Botunun üzerine seyir yaptı. O anlar da kayda alındı. Kaçakcak delik arayan yunan botu bölgeden kaçmaktan başka çaresi kalmayınca süratle uzaklaştı.

Balıkçı teknesi ise ekipler eşliğinde güvenli bir şekilde Turgutreis Limanı'na getirildi.

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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "25 Eylül 2024 tarihinde saat 16.35’te, Muğla ili Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı 'Barbaros-4' isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal bölgede görev yapmakta olan 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru, önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırılmıştır."denildi.

Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı’na intikal etmesi sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yunandan hadsiz hareket. Bodrum kıyılarına kadar geldiler