Yunan takımı Ergin Ataman'ı açıkladı. 'Hoş geldin' dediler

Türk basketbolunun en başarılı hocalarından olan ve Anadolu Efes'le büyük başarılar kazanan Ergin Ataman, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başında şu başarıları elde etti:

2 Euroleague Şampiyonluğu (2021-2022)

2 Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu (2019-2021)

2 Türkiye Kupası (2018-2022)

3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (2018-2019-2022)

Eurolague'de yılın koçu (2021)

Euroleague kazanan ilk Türk Koç

Ataman, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla prensipte anlaştığını belirtmişti.

Bugün de Panathinaikos'un başkanı ve sahibi Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman için 'Hoş geldin' paylaşımı yaptı.

Yunanistan basını da Ergin Ataman'ın Panathinaikos'la 2 yıllığına anlaştığını, sezonun bitiminde Atina'da resmi sözleşmenin imzalanacağını yazdı.