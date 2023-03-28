Yunanistan 21 Mayıs'ta seçime gidiyor

AA'da yer alan habere göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 2019 yazından bu yana 50 tur Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık 4 yıllık Yeni Demokrasi iktidarı sürecinde atılan adımlara ve yaşanan zorluklara değinen Miçotakis, seçimlerin 4 yıllık sürenin sonunda 21 Mayıs'ta yapılacağını kaydetti.

Başbakan Miçotakis, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci turun ise temmuz ayında düzenleneceğini ifade etti.

Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'daki genel seçimlerde yüzde 39,85 oy alarak tek başına iktidara gelmişti.