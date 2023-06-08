Yunanistan bir Türk yemeğini daha sahiplendi

Dünyaca ünlü yemek eleştiri firması TasteAtlas otantik ve yöresel lezzetleri sıralamasıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak dünya ülkelerinin sakatat yemeklerini sıralayan firmanın listesi dikkat çekti.

Türkiye'nin kokoreç ile 4, kelle paça çorbası ile 11, işkembe çorbası ile 42. olduğu listede, birinci Yunanistan oldu. Türk yemeği Kokoreç'in aynısını yapan ve adına 'Kokoretsi' diyen Yunanlılar 4.6 puanla ipi göğüsledi.

'GELENEKSEL YUNAN LEZZETİ'

Listenin 2. sırası ise Bulgaristan'ın oldu. Drop po selski isimli et yemeği Kokoretsi ile aynı puanı aldı. Yunan basını ise yaşanan gelişmeyi manşetten okuyucularına sundu.

'Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu' isimli haberde 'Kokoretsi' hakkında geniş bilgilere yer verildi. Kokoretsinin 'kuzu veya keçi sakatatından oluşan geleneksel bir Yunan yemeği' olduğu belirten Greek City Times, yemeğin Arnavut asıllı olduğunu öne sürdü.

KOKOREÇTEN FARKI NE?

Haberde Kokoretsinin, Türkiye'deki halinden biraz farklı olduğuna da yer verildi. Türkiye'de Kokoreç için sadece bağırsak kullanılırken, Kokoretsinin yapımında böbrek ve ciğerler de kullanılıyor.