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Yunanistan diye kaçak göçmenleri 'Çıplak Ada'ya bıraktılar

Göçmen kaçakçıları 36 Kongo uyruklu 36 kişiyi Yunanistan'a götürme vaadiyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki 'Çıplak Ada'ya bırakıp kaçtılar. Balıkçıların gördüğü kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:38
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Yunanistan diye çoluk çocuk kaçak göçmenleri ıssız Çıplak Ada''ya bıraktılar

Yunanistan diye kaçak göçmenleri 'Çıplak Ada'ya bıraktılar
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 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, balıkçıların Çıplak Ada'da fark ettiği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kongo uyruklu 36 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin, Yunanistan'a bağlı olduğu söylenerek adaya bırakıldıkları ortaya çıktı.

Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde balığa çıkan Gökhan Yalav ve Şevki Kuş, Çıplak Ada'da bir grup kaçak göçmen olduğunu fark edip, durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Deniz yoluyla bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo uyruklu 36 kaçak göçmeni kurtardı. Balıkçılar, göçmenlerin kurtarılma anlarını, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Göçmenlerin, Yunanistan adası denilerek dün gece Çıplak Ada'ya bırakıldığı tespit edildi. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere jandarmaya teslim edildi. (DHA)

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