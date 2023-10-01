Yunanistan resmen duyurdu: Sınıra yeni köprü geliyor

Yunanistan, İpsala'da araçların geçişi için ikinci bir köprünün yapımına 2024 yılında başlanacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Yunanistan resmen duyurdu: Sınıra yeni köprü geliyor

Yunanistan'da Ekonomi Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Parapolitika gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkilere değindi.

Frangoyannis, Türkiye ile olan İpsala sınırına araç geçişleri için ikinci bir köprünün 2024 yılı içinde inşa edileceğini duyurdu.

Türkiye ile ikili ilişkilerde hassas konulara dokunulmadığına dikkat çeken bakan, ilişkilerin 'ulaşım, çevre, küçük ve orta ölçekli işletmeler, turizm gibi ekonomi ve ticarette 29 alan üzerinde gelişmekte' olduğunu ifade etti.

“ORTAK AMACIMIZ ANLAŞMALARIN İMZALANMASI”

Pozitif gündemin ilk üç yılında ikili ticaretin kolaylaştırılması, turizmin canlandırılması ve sivil koruma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinde önemli adımlar atıldığını kaydeden Frangoyannis, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ABD'nin New York kentindeki görüşmelerinde de ikili ilişkilerde pozitif iklimin korunmasında mutabık kalındığını hatırlattı.

Frangoyannis, "Benim de muhatabım olan Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile biz de New York'ta son derece iyi ve özlü bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak amacımız 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek zirvede belli etkinlikler üzerine memorandum ve anlaşmaların imzalanması" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İLE SÜKUNETİN DEVAMI KONUSUNDA İYİMSERİM”

Frangoyannis, pozitif gündemin iki ülke halkları açısından pratik fayda da sağlayacağını vurgulayarak, İpsala sınırında, araçların geçişi için ikinci bir köprünün yapımına 2024'te başlanacağını, bu köprünün ulaşım ve ticarette büyük kolaylıklar sağlayacağını söyledi.

İklim krizi ve mülteciler konusunda da işbirliğinin şart olduğunu belirten Frangoyannis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 'sükunetin' devamına ilişkin de iyimser olduğunu kaydetti.

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