Yunanistan Türk boğazlarının isimlerini değiştiriyor. İşin içinde ABD de var

Yunan basınında çıkan haberlere göre Atina yönetimi Türk boğazlarının adını değiştirmek için harekete geçti. Yunan yönetiminin skandal hamleyi ABD istediği için yaptığı öğrenildi.

Yunanistan Türk boğazlarının isimlerini değiştiriyor. İşin içinde ABD de var

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Kathimerini 'Boğazlar için Çift Adlandırma-ABD Formülü' isimli bir haber yayınlandı. Haberde NATO'nun bölgesel planlarındaki karışıklığı gidermek için İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değişmesini isteyen heyetin Brüksel'e geldiği bildirildi.

ABD İSTİYOR

Aydınlığın haberine göre ABD, Boğazlar için çift isim verilmesini ve haritalardaki temel isimlerin kaldırılmasını istiyor. Sadece boğazlar değil ABD'nin bu önerisiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin de adı haritada değişiyor ve koordinatlarla tarif ediliyor.

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Öte yandan NATO'nun bölgede yapacağı tatbikatlardaki kritik noktalar koordinatlarla gösterilecek. Yunan basınına göre bu durum Kıbrıs'ın Rum tarafının haklarını bölgede koruyacak.

Türkiye ise bu duruma karşı. ABD'nin bu tavrı Türkiye'nin NATO'daki yerinin ne olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

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