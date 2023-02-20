Yunanistan Türkiye sınırından gelecek göçmenler için alarma geçti

Yunan basını, Türkiye'deki depremlerin sonrasında Atina hükümetinin Türkiye sınırında yeni bir göçmen dalgasından büyük endişe duyduğunu yazdı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan hükümeti Türkiye'nin 11 ilinde ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açan depremler sonrası alarm durumuna geçti. Türkiye sınırında kaçak göç girişimlerinin depremler sonrası artmaya başladığı kaydedildi.

Yunanistan'ın kara sınırında polis önlemlerini sıkılaştırması nedeniyle kaçak göçmenlerin genelde deniz yolunu seçtiği, Suriyelilerin yanı sıra Türklerin de Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalıştığı ifade edildi. Haberde, ısınmaya başlayan havaların ve depremle büyüyen yoksulluğun bahar aylarında kaçak göçü önemli ölçüde artırabileceğine dikkat çekildi.

Kathimerini, Yunanların depremzedelere yardım çalışmalarının son yıllarda büyük gerilim yaşanan Ankara-Atina hattında ilişkileri yumuşattığını da hatırlattı. Öte yandan gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi göçmenleri daha önce olduğu gibi Avrupa’ya karşı silah olarak kullanabileceğini öne sürdü.