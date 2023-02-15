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Yunan doktorun duygulandıran 'Hatay' anısı. Ağlamamak için kendini zor tuttu

Yunanistan arama kurtarma ekibi üyesi Dr. Sokratis Doukas, Kahramanmaraş depreminin ardından yardım için geldikleri Türkiye'de karşılaştığı olayı anlatırken duygulandı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 03:01
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Ağlamamak için kendini zor tuttu. Yunan doktorun duygulandıran 'Hatay' anısı

Yunan doktorun duygulandıran 'Hatay' anısı. Ağlamamak için kendini zor tuttu
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından onlarca ülkeden birçok arama-kurtarma ekibi bölgeye yardıma geldi.

Bu ekiplerden biri, doktorluğunu Sokratis Doukas'ın yaptığı Yunan ekibi.

Yunanistan'dan gönderilen ve dün ülkesine dönen 37 kişilik ekipte doktor olarak görev yapan Doukas, Hatay'da yaşadığı duygusal bir anısını Yunan kanalına anlattı.

Doukas'ın anlatırken duygulandığı sözleri şöyle:

"Depremin ardından Hatay'a geldik. Yerel yetkililerle bağlantı kurmaya çalışırken, kaosun ortasında küçük bir çocuk yanıma geldi ve kendiliğinden bana bir kutu bisküvi uzattı."

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