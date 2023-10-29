Yunanistan üslerini ABD’ye açtı. ‘İnsani amaçlı çalışmalar’ yapılacakmış

Yunanistan'ın ABD'ye, üslerinin kullanımında kolaylık sağlayacağı iddia edildi. Bu kararın "insani amaçlı çalışmalar" kapsamında kolaylık sağlaması için alındığı belirtildi.

KAYNAK: AA
Yunanistan üslerini ABD’ye açtı. ‘İnsani amaçlı çalışmalar’ yapılacakmış

Yunanistan'ın, üslerinin kullanımında ABD için "kolaylık" sağlamayı kabul ettiği iddiası gündeme düştü.

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, üslerin kullanım izninin sadece insani sebeplerle kullanılacak nakliye uçakları, destek helikopterleri ve personel için verildiği belirtildi.

YUNANİSTAN, ÜSLERİNİ ABD'YE AÇTI

Yunanistan üslerinde konuşlandırılacak ABD'ye ait uçak ve diğer unsurların, "Orta Doğu'da kargaşa çıkması durumunda, ABD, Yunanistan ve üçüncü ülke vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için kullanılacağı" vurgulandı.

Bu kolaylığın ABD ile Yunanistan arasındaki karşılıklı savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde sağlandığı ifade edilen haberlerde, bu anlaşmanın öngördüğü üslerin dışındaki üslerin de ABD tarafından kullanılmasına izin verildiği savunuldu.

ABD HER İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYOR

"CNN Greece" haber sitesinde önceki günlerde yer alan haberlerde, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD'nin, askeri uçaklarını "güvenlik mesafesinde" konuşlandırmak için Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin altyapısını kullanmak istediği iddia edilmişti.

CNN Greece'in Girit'teki Suda Üssü'nden elde ettiğini belirttiği fotoğraflarda, ABD'ye ait 7 hava ikmal aracı, 10 C-130 nakliye uçağı, bir KC-135 tipi havada yakıt ikmal uçağı, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı görülmüştü.

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