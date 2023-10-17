Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı, bu kişilerden birinin FETÖ üyesi olduğu belirtildi.

Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi, 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı, bu kişilerden birinin FETÖ üyesi olduğu belirtildi.