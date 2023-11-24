Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de güvenlik güçlerince dün merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede kontrollerde bulunuldu.

Bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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2 ŞÜPHELİ JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Güvenlik güçleri, Havsa ilçesi yakınlarında düzenledikleri operasyonda ise yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri N.K. ve M.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Ayrıca askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'yi yakalandı.

‘PKK silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma’ suçlarından arandığı belirlenen F.Y. ile diğer 2 şüpheli jandarma ekiplerine teslim edildi.

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