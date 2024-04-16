Yunanistan’a kaçmak isteyen 42 göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botun içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Durdurulan botun içinde 25’i çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botlarına alınan düzensiz göçmenler daha sonra karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.