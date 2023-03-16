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Yunanistan’da skandal DHKP-C kararı

Yunanistan'ın başkenti Atina’da terör örgütü DHKP-C'ye karşı düzenlenen operasyonla 2020'de gözaltına alınıp terör örgütüne üyelik ve silah bulundurmak gibi gerekçelerle tutuklanan 11 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:03
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Yunanistan'da 2020'de DHKP-C operasyonunda tutuklanan 11 kişi serbest bırakıldı

Yunanistan’da skandal DHKP-C kararı
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EFSYN gazetesinin haberinde, serbest bırakılan 11 kişiden sadece birine silah bulundurmak suçlamasıyla 18 ay ceza verildiği, diğer 10 kişinin ise beraat ettiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin 2020'de tutuklandığı hatırlatılan haberde, serbest bırakılan 11 kişinin 3 yıldır cezaevinde olduğu ifade edildi.

Haberde, 18 ay ceza verilen kişinin de 3 yıldır cezaevinde tutuklu bulunması nedeniyle salıverildiği kaydedildi.

Mart 2020'de Yunanistan terörle mücadele ekipleri "Türkiye'de çeşitli olaylarla ilgisi bulunan DHKP-C örgütüne yönelik", Eksarhia ve Sepolya semtlerinde operasyon düzenlemişti.

Atina'daki "Türk Siyasi Mahkumlarla Dayanışma" isimli derneğin bürolarında yapılan aramalarda, DHKP-C üyesi olduğundan şüphelenilen 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Yunan polisi yaptığı açıklamada, Eksarhia'da Cavella Caddesi'ndeki bir evde yapılan aramada bir tünel tespit edildiğini ve ağır silahların ele geçirildiğini kaydetmişti.

(Kaynak: AA)

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