Yunanistan’da aşırı sağcı 11 milletvekilinin dokunulmazlığı kalktı

Bu milletvekillerinin, suç örgütü kabul edilen Altın Şafak Partisi’nin eski milletvekili İlias Kasidiaris’in yönlendirmesiyle seçimlere girdikleri iddia edildi.

Parlamentodaki oylamada, dokunulmazlıkların kaldırılmasına 286 milletvekilinden 285’i “evet” dedi.

Böylece, 11 milletvekilinin yargı yolu açılmış oldu.

Yunanistan Parlamentosu, hazirandaki genel seçimlerde hukuksuzluk yaptıkları şüphesi bulunan aşırı sağcı 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Areios Pagos), son genel seçimlerde hukuksuzluk yaptıkları şüphesi ile ifadesine başvurmak istediği Spartalılar Partisi'nden meclise giren 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması parlamentoda oylamaya sunuldu.

300 sandalyeli parlamentoda oy kullanan 286 milletvekilinden 285'i, Spartalılar Partisi'nin 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için "evet" dedi.

Meclise Spartalılar Partisinden girip, daha sonra partiden istifa eden milletvekili Konstantinos Floros'un dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan oylamada ise 285 milletvekili oy kullandı. Oylamada sadece bir "hayır" çıktı.

Böylelikle toplam 11 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılarak, yargı yolu açılmış oldu.

Yüksel Mahkeme milletvekillerinin ifadesini istemişti

Yüksek Mahkeme Savcısı Yeorgis Adilini, hakkında suçlama bulunan milletvekillerinin ifadesine başvurmak için 25 Ekim'de Meclis'ten yazılı izin talep etmişti.

Savcılığın yazılı talebinde, 11 milletvekillinin genel seçimlerde suç örgütü kabul edilen ırkçı Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili İlias Kasidiarias'in yönlendirmesiyle Spartalılar Partisi'nden meclise girdiği ve bu nedenle yargılanmaları gerektiği iddia edilmişti.

Savcılığın talebi üzerine Meclis Disiplin Kurulu aşırı sağcı 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 2 Kasım'da oy birliği ile "evet" diyerek, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik parlamento oylamasının yolunu açmıştı.

Kasidiaris'in seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin parlamentodan geçirdiği yasal düzenleme sonucu 21 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ve 25 Haziran'daki genel seçimleri öncesi Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti.

Kasidiaris'in 25 Haziran seçimlerinden hemen önce destekleyeceğini açıkladığı Spartalılar Partisi, sürpriz çıkış yaparak, genel seçimlerde yüzde 4,64 oy almıştı.

Spartalılar Partisi lideri Vasilis Stingas, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, Kasidiaris'e özel teşekkür etmişti.

Yunanistan yasalarına göre, siyasi parti lideri ve yönetici kadrosu herhangi bir suça iştirak etmemiş olsa bile perde arkasındaki isimlerin belli suçlara iştiraki halinde o partinin seçime girmesi yasak.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, parti yöneticilerine hapis cezası verilmişti.