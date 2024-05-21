Yamaç paraşütçüsü köpeğiyle gökyüzünde: Badem'in serüveni

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan ve yamaç paraşütü sporuna tutkun olan Yasin Oflaz, hayatını değiştiren bir kararla sokağa terk edilmiş bir köpeği sahiplendi. Oflaz, ona 'Badem' ismini verdiği Golden Retriever cinsi köpeğiyle olan bağı, sadece karada değil, gökyüzünde de güçlendirdi.

Pandemi nedeniyle Ege Üniversitesi'ndeki eğitimine ara veren ve ailesinin yanına dönen Yasin Oflaz, Badem ile tanışmasıyla hayatında yeni bir sayfa açtı. Uzun yıllardır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen Oflaz, pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte tekrar bu spora döndü. Ancak bu sefer yanında, 6 yaşındaki sadık dostu Badem vardı.

Fethiye'den Balıkesir'e kadar birçok farklı yerde Badem ile uçuşlar yapan Oflaz, bu sıradışı deneyimi Bursa'da da gösteriye dönüştürdü. 'Chucky' karakterinin kostümünü giydirip uçuş kabinine bağladığı Badem ile birlikte Fadıllı pistinden metrelerce yükseklikten atlayan Oflaz, 20 dakika süren heyecan dolu bir uçuşun ardından Badem ile birlikte piste indi.

Bu olağanüstü deneyim, sadece Yasin Oflaz ve Badem için değil, izleyenler için de unutulmaz bir anı oldu. Yamaç paraşütü sporunu ve köpek sahipliğinin bir araya geldiği bu özel dostluk, insanların yüreklerine dokunarak mutluluk ve ilham veriyor.