Konyaspor Galatasaray'dan da mı intikam alacak? Recep Çınar açıkladı

Deyim yerindeyse, Galatasaray maçı öncesinde Konya’da “seferberlik” ilan edildi…

Özellikle şehrin ileri gelenleri ile Konyaspor kulübünün ileri gelenleri, Galatasaray maçından mutlaka zaferle ayrılmaları noktasında fikir birliğindeler…

Yeşil-beyazlı ekibin lige tutunması için, Galatasaray maçından mutlaka puanla ayrılmak zorunda…

Özellikle Fenerbahçeli taraftarların, kendi sosyal medyalarındaki “Galatasaray’dan da intikam alacak mısınız” gibi, dayanağı olayan, son derece çirkin ve tutarsız paylaşımları karşısında Konyaspor yönetimi haklı olarak sessiz kalmadı ve kulübün kendi sitesinde bir açıklama yaparak, hak edenlere gereken cevabı verdi…

Konyaspor Başkanı ve Yönetimi, açık açık adres belirtmezlerken, özellikle Fenerbahçeli taraftarların aşırıya kaçan saldırgan tavırlarına de sessiz kalmadılar…

Konyaspor’un kimsenin gazına ve tahrikine ihtiyacı yok…

Çünkü Konyaspor can derdinde…

Kendini canını kurtarmanın savaşını veriyor…

Dolayısıyla da, Konyaspor kulübüne ithaf edilen yakıştırmalar, hiçte hoş karşılanmıyor…

Konyaspor yönetimin adrese teslim şu açıklamasını şu kısmını doğru buluyorum…

“Sadece sözüm ona kendi şampiyonluklarına odaklanmış, dünyanın kendi kulüpleri etrafında döndüğüne inanan bu güruha ne söyleyecek sözümüz ne de harcayacak zamanımız var. Konyaspor Kulübü, sahada bunlara gereken cevabı sahada verecektir.”

Nokta.

Konyaspor yönetimi siteminde haklı mı?

Kesinlikle haklı…

Diyorlar ki, “Trabzonspor-Ankaragücü, Pendikspor-Gaziantep FK ve Hatayspor-Rizespor maçları neden konuşulmuyor da, sadece Konyaspor-Galatasaray maçları ağızlarda pelesenk olmuş” diye sitem ediyorlar…

Hatayspor, Ankaragücü ve Gaziantep FK’nın da düşme tehlikesi var, onlardan neden söz edilmiyor!

Sahi neden bu takımların maçları konuşulmuyor…

KONYA STADI 42 BİNİ GÖRÜR MÜ?

Şüphe götürmez ki, Süper Lig’in son 3 haftasının en taktir gören takımı Konyaspor…

Fenerbahçe maçı ile başlayan, Samsunspor ve Kayserispor performanslarıyla hatırı sayılır performans yakalayan Konyaspor, Galatasaray maçına da aynı futbol aklı ve en önemlisi de dolu tribünlerle çıkacak…

Doğru futbol hamlelerinin bir eseri bu…

Tabii ki, taraftarların tribünlere dönmesi de…

Fatih Özgökçen’in sadece futboldan değil, Konyaspor’dan da uzaklaştırdığı insanlar, sadece tribünlere dönmediler, sahaya inip, futbolcularla birlikte maçı da oynadılar…

Onların da bir 90’ı kaldı…

Konya Büyükşehir Belediye Stadı 42 bini görür mü?

Büyük bir ihtimalle görecektir…

Çünkü, onlar da bu maçı oynamak için sabırsızlıkla bekliyorlar.