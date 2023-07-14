Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi

Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun çalışması askıya alındı.

Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi

Hava sıcaklıklarının 43 dereceyi bulduğu başkent Atina'da tarihi Akropolis'in 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi.

Çalışma Bakanlığının kararıyla özel sektör ve kamuda çalışanları korumak amacıyla tedbir olarak uzaktan çalışma tavsiye edildi.

Evlere paket servis hizmeti ise aşırı sıcaklar nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde durduruldu.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunda bugünkü randevular başka tarihe ertelenirken; çoğu kurum ve kuruluşta işe geliş ve dönüş saatleri esnetildi.

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, "CLEON" ismi verilen ve tüm ülkede hakim olacak sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Atina'da sıcaklık 43 dereceye kadar yükselirken, cumartesi günü ise sıcaklığın 44 dereceye ulaşması bekleniyor.

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