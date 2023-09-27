Yunanistan’da Elias Fırtınası sel felaketine neden oldu

Başkent Atina ve çevresindeki bölgelerde eğitime ara verilirken, yetkililer vatandaşlardan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

Volos’ta sokaklar göle döndü

Fırtınanın en çok etkilediği yerlerden biri de liman kenti Volos oldu. Kentte cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi. Volos Belediye Başkanı Achilleas Mpeos, durumun kontrolden çıktığını belirterek, vatandaşlara evlerine kapanmalarını ve hayatlarını korumalarını tavsiye etti.

Ölen ya da yaralanan yok

Sel ve su baskınlarında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini ve dolu yağışının da görülebileceğini duyurdu.