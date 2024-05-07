Engellenen haberdeki araçta kimin çocuğu olduğu ortaya çıktı. DHA muhabiri Rojda Altıntaş'tan yeni açıklama

DHA Muhabiri Rojda Altıntaş’ın Doğan Haber Ajansı’nın Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur C.’nin karıştığı ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını yitirdiği kazanın haber yapılamaması için kendisine baskı yapıldığını açıklayarak ses kaydı yayınlamasının ardından DHA Genel Müdürü Celal Korkut, baskı iddialarını DHA resmi X hesabı üzerinden yaptığı uzun bir açıklama ile yalanlamıştı.

DHA Genel Müdürü Celal Korkut açıklamasında hem DHA olarak hem de Demirören Medya Grubu’na bağlı yayın organlarında konuyla ilgili haberler yapıldığını belirterek DHA bünyesinde çalışan muhabir Rojda Altıntaş’ı yeniden işbaşı yapmaya davet etmişti.

O ARABADA KİMİN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Alican Uludağ, Rojda Altıntaş’ın başından geçtiği olayı kısaca özetleyerek o arabada kimin olduğunu açıkladı: “Sonra ortaya çıkıyor ki o araçta, Demirören çiftinin oğulları Emre Cemal Demirören de var.”

Olayın özeti. Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'ye vurup kaçıyor. Bu olayı haber yapmak isteyen DHA muhabiri Rojda Altıntaş, haber yapmak istiyor. Ancak DHA'nın patronu Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförü, Altıntaş'ı arayarak "Cemal, Timur'un çocukluk arkadaşı, haber yapma" diyor. Ertesi gün, Revna Demirören de muhabiri görüntülü arıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki o araçta, Demirören çiftinin oğulları Emre Cemal Demirören de var.

“İŞE DÖNMEYECEĞİM”

DHA muhabiri Altıntaş, DHA’nın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan kurumsal açıklamayı alıntılayarak işe geri dönmeyeceğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyden haberiniz vardı. Başka ses kayıtları veya görüntüler olup olmadığını merak ediyorsunuz. Bu sebeple her şeye rağmen DHA’nın resmî hesabından beni işe çağırmak zorunda bırakılmışsınız, ne kadar üzücü. Ancak işe dönmeyeceğim.”

DHA GENEL MÜDÜRÜ CELAL KORKUT’UN AÇIKLAMASI

ATV kazasıyla ilgili açıklama

“Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin vefatıyla sonuçlanan ve hepimizi derinden üzen kazayla ilgili DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ın iddiaları gündeme gelmiştir.

Öncelikle şunu belirteyim muhabirimiz Rojda Altıntaş’ın açıklamaları nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşamaktayım. Kendisi dünden beri telefonlara çıkmamaktadır. Altıntaş, halen bir DHA çalışanıdır ve kendisiyle ilgili herhangi hiçbir işlem yapılmamıştır, yapılmayacaktır.

DHA olarak Kemerburgaz’daki kazayı ilk andan itibaren takip ettik ve haber yaptık. Söz konusu olay CNN TÜRK, Kanal D, Hürriyet, Milliyet ve Posta’da da sürekli gündemde tutuldu. Kanal D, anne Eylem Tok’un kafedeki özel görüntülerine ulaşarak ilk yayınlayan medya kurumu oldu. CNN TÜRK ise defalarca baba Özer Aci’yi yayına aldı.

Yıllarca benim de mensubu olduğum Hürriyet konuyu günlerce manşetten verdi. Hatta Kanal D’nin Taş Kağıt Makas dizisinin bir bölümünde söz konusu olay işlendi. Olayın bu denli kamuoyunda etki oluşturmasının en önemli sebeplerinden biri Demirören Medya’nın konunun üzerine kararlılıkla gitmesi ve fikri takip yapmasıdır.

Meslektaşım Rojda Altıntaş'ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim. Kendisine üzüleceği veya baskı altında hissedeceği bir durum olmadığını, bilakis haberi tüm yönleriyle takip edip yayınlamaya devam edeceğimizi söylerdim.

Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum.

Rojda Altıntaş’a ve kamuoyuna duyurulur.”

Celal Korkut

DHA Genel Müdürü

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Acı’nın yaşamını yitirmesiyle ilgili ortaya atılan flaş bir iddiaya göre, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförünün haberi yapan DHA muhabirini arayarak haberin yayınlanmasını engellediği ortaya çıktı. İddialara ilişkin ses kayıtları da yayınlandı.

Ses kayıtlarının Türkiye’nin gündemine oturmasının ardından DHA tarafından muhabirin engellenmediği paylaşıldı. Fakat DHA muhabiri Rojda Altıntaş bu iddiaları reddetti. Kendisinin bu haberi yapmaması için engellendiğini açıkladı.

Altıntaş kendi hesabından tarafların yaptığı görüşmenin ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.