Yunanistan'da kabine değişikliği

Düzenleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da kabine değişikliği

Yunanistan'da, 9 Haziran'da gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisinin yaklaşık 1 milyon oy kaybına uğramasının sonrasında kabine değişikliğine gidildi.

Yunanistan’da, 9 Haziran günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iktidarda bulunan Yeni Demokrasi yaklaşık 1 milyon oy kaybına uğradı. Bu durumun ardından ülkede kabine değişikliğine gidildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, konu hakkında yaptığı açıklamada, İçişleri, Kalkınma, Göç ve İltica, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım bakanlıklarında değişime gidildiğini belirtti. Değişikliğin, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı doğrultusunda alındığı kaydedildi.

kapak-130924.jpgKabine değişikliğiyle Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in yerine Nikos Panayotopulos getirilirken İçişleri Bakanlığına da Bakan Yardımcısı görevini yürüten Thodoris Livanios getirildi.

Ülkenin yeni Çlaışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise Niki Kerameos olurken Kalkınma Bakanlığı’na Theodorikakos getirildi.

Yeni kabine üyelerinin yerel saatle 18.00'de yemin ederek göreve başlayacağı iletildi.

Son Haberler
Sabiha Gökçen'in yeni CEO'su belli oldu Gündem
Sabiha Gökçen'in yeni CEO'su belli oldu
Emeklilere bir kötü haber daha. Burada çalışanların maaşları kesilecek Ekonomi
Emeklilere bir kötü haber daha. Burada çalışanların maaşları kesilecek
Balıkesir’de orman yangını Yerel Haberler
Balıkesir’de orman yangını
Filistin’de 10 günde 716 Filistinli öldürüldü Dünya
Filistin’de 10 günde 716 Filistinli öldürüldü
Hayvan pazarında kurşun yağdı. Ölü ve yaralılar var Yaşam
Hayvan pazarında kurşun yağdı. Ölü ve yaralılar var
Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı Sağlık
Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı
Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı Yerel Haberler
Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı