Yunanistan'da kabine değişikliği

Yunanistan’da, 9 Haziran günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iktidarda bulunan Yeni Demokrasi yaklaşık 1 milyon oy kaybına uğradı. Bu durumun ardından ülkede kabine değişikliğine gidildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, konu hakkında yaptığı açıklamada, İçişleri, Kalkınma, Göç ve İltica, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım bakanlıklarında değişime gidildiğini belirtti. Değişikliğin, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Kabine değişikliğiyle Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in yerine Nikos Panayotopulos getirilirken İçişleri Bakanlığına da Bakan Yardımcısı görevini yürüten Thodoris Livanios getirildi.

Ülkenin yeni Çlaışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise Niki Kerameos olurken Kalkınma Bakanlığı’na Theodorikakos getirildi.

Yeni kabine üyelerinin yerel saatle 18.00'de yemin ederek göreve başlayacağı iletildi.