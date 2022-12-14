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16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta

Yunanistan'da 16 yaşındaki sürücünün 'dur' ihtarına uymadığı için polis tarafından vurulması protesto edildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 09:04
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Yunanistan'da polis kurşunuyla ağır yaralanan 16 yaşındaki genç için eylem 

16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
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Yunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması birçok noktada protesto edildi.

Eylemciler, başkent Atina'da Vatandaşı Koruma Bakanlığı binası önünde, Sintagma Meydanı'nda ve Eksarhia semtinde bir araya gelirken, Selanik'te de şehir merkezinde ve ağır yaralı gencin yattığı hastane önünde eylemler yapıldı.

Eksarhia'da eylemciler, polise molotofkokteyli ve taş fırlatırken, polis biber gazıyla karşılık verdi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Selanik merkezindeki protestoda çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah erken saatlerde Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan 16 yaşındaki genç yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli bir şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı savunulmuştu. (AA)

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