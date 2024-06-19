Yunanistan'daki en iyi otelin fiyatları Türk turisti şaşkına çevirdi. 'Türkiye'de bizi soyuyorlar' diyerek açıkladı

Yunanistan, Türk turistlerin tercih ettiği tatil yerleri arasında popülerliğini koruyor ve yaz sezonunun yoğunluğu sürüyor.

Selanik'te tatilini geçiren bir Türk vatandaşı, Yunanistan ile Türkiye arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendirdi.

"TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR ABARTILI"

Türk vatandaşının, "Yunanistan inanılmaz ucuz, her şey neredeyse bedava. Türkiye ise oldukça pahalı. Sosyal medya fenomenleri ve burayı ziyaret edenler bunu söylüyordu ve haklılar. Şu anda Selanik'teyiz, beş yıldızlı bir otelin çatı katındayız. Türkiye'de fiyatlar gerçekten çok yüksek. Burada ise şehrin en iyi otellerinden birindeyiz ve fiyatlar çok daha makul. Türkiye'deki fiyatlar abartılı ve yüksek" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

"GERÇEKTEN ÜZÜCÜ"

Sosyal medya kullanıcıları bu anları yorum ve beğenilerle karşıladı.

Bir kullanıcı, "Türkiye'de fiyatlar gerçekten çok yüksek" diye yorum yaptı.

Diğer bir kullanıcı ise, "Bu durum gerçekten üzücü" ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE DE MALDİVLER'DEKİ TATİL UCUZLUĞUYLA GÜNDEM OLMUŞTU!

Türkiye'de tatil maliyetlerinin arttığı şu günlerde, Maldivler'de tatil yapan bir Türk gencinin sosyal medyada paylaştığı video büyük ilgi görmüştü.

Genç, Türkiye'nin ünlü tatil yerleri Antalya ve Bodrum ile kıyaslandığında, Maldivler'de tatil yapmanın çok daha uygun maliyetli olduğunu belirtmişti.