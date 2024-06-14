Türkiye'de 70 lira olan Türk birası Rusya'da 20 liraya satılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de 70 lira olan Türk birası Rusya'da 20 liraya satılıyor

Rusya'da 20 liraya satılan Türk birası Türkiye'deki fiyatı 70 lira...Ne kadarı vergi olduğu basit bir çıkarma işlemiyle ortaya çıkıyor.

Rusya'da Türk markası bira 20 lira Türkiye'de ise 70 lira...Peki bu fark niye. Cevabı belli Yüksek vergiler..ÖTV'nin KDV'si. Bir sosyal medya kullanıcısı gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'dan bu görüntüyü paylaştı. Üstüne de yazdı. Sudan ucuz diye..Türkiye'de 70 liraya satılan biranın Rusya'da 20 liraya satıldığını görünce gördüklerine inanamadı. Hemen cep telefonunan kaydetti ve paylaştı. Demek ki, 70 liraya satılan biranın 50 lira vergisi varmış...

Sosyal Medya kullanıcısının paylaşımı şöyle

"Şu anda Rusya'nın başkenti Moskova'dayım. Ve bakın neyle karşılaştım. Daha ilginci bunun fiyatı sadece 20 TL. Şu an Türkiye'de fiyatı ne bilmiyorum ama bu bir bira reklamı değil yanlış anlaşımasın. Sadece ilginç bulduğum için çekmek istedim."

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