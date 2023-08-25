Yunanistan’daki yangınlarla bağlantılı 140 kişi gözaltına alındı

Yunanistan’daki orman yangılarıyla bağlantılı kundaklama şüphesiyle 140 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Yunanistan’daki yangınlarla bağlantılı 140 kişi gözaltına alındı

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesi ve başkent Atina çevresindeki yangınlarla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yunanistan Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, 19 Ağustos’tan bu yana yangınlarla bağlantılı kundaklama şüphesiyle 140 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanlardan 79’una suçlama yöneltildiğini ifade eden Marinakis, vakaların 62'sinin kazayla yangın çıkarma ile ilgili diğer 11'inin ise kasıtlı eylemlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias da yaptığı açıklamada, kundakçıların Atina'nın kuzeybatısındaki Parnitha Dağı'nda yeni yangınlar başlatmaya yönelik çok sayıda girişimde bulunduğunu ifade etti. Kikilias, "Kundakçılar ormanları, evleri ve hepsinden önemlisi insanların hayatını tehdit eden yangınlar çıkarıyor. Bu yanınıza kalmayacak, sizi bulacağız ve hesabını vereceksiniz" dedi.

YANGINLARDA 20 KİŞİ ÖLDÜ

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında aralarında çocukların da bulunduğu 19 mültecinin cesedi bulunmuştu. Viotia bölgesinde ise hayvanları alevlerden kurtarmaya çalışan bir çoban dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti.

Kriz Yönetiminden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Janez Lenarcic yaptığı açıklamada, Türkiye sınırına yakın Dedeağaç’ta Cumartesi günü çıkan yangının şuana kadar AB’de yaşanan en büyük yangın olduğunu belirtmişti.

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