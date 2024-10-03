Yunanistan'dan Gökçeada ve Bozcaada oyunu. Dün ilhakını konuştular bugün meydana ismini verdiler

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Yunanistan'dan Gökçeada ve Bozcaada oyunu. Dün ilhakını konuştular bugün meydana ismini verdiler

Geçtiğimiz günlerde Atina’da düzenlenen bir konferansta Gökçeada ve Bozcaada’nın ilhakı konuşulmuştu. Fener Rum Patriği Bartholomeos himayesinde 1 Ekim tarihinde Gökçeada ve Bozcaada Adaları’nda bir anıtın açılışını yaptı.

Yunanistan tarafından geçtiğimiz günlerde Gökçeada ve Bozcaada’ya ilişkin skandal açıklamalar yapılmıştı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan’ın Attika bölgesinde yer alana Yeni İzmir Belediyesi’nde Gökçeada ve Bozcaada meydanı’nın isimlendirme törenine katıldı.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos belediye yönetimine yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kararınızla, her yerdeki İmbriyalıların ve Tenedyalıların kalplerine isimlerinizi kazıdınız. Belediyenin sıcaklığı ve sevgisi kalplerimizi ısıttı. Sanki gizli bir ışık kaynağına, gerçek ışıktan yayılan ışığa geri dönüyormuşuz gibi hissediyoruz.”

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Nea Smyrni (Yeni İzmir) Belediye Başkanı George Koutelakis, belediyenin ilk kez Saint Fotini Metropolitan Kilisesi'nde Patriklik İlahi Ayini'ne ev sahipliği yapmasını büyük bir onur olarak açıkladı. Patrik Bartholomeos'u ise "Kilise değerlerinin güçlü ve etkili bir koruyucusu" olarak adlandırdı.

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YİNE ‘EKÜMENİK PATRİK’ VURGUSU YAPILDI

Anıt açılışında konuşan Nea Smyrni Belediye Başkanı George Koutelakis, konuşmasında “İmbriyalılar ve Tenedyalılar, belediyemizde sıcak bir kucaklaşma bulan ve şehrimizin Küçük Asya (Anadolu) mültecileri ve Konstantinopolitanları ile birleştirici bir çekirdek oluşturan kardeşlerimizdir.” ifadelerini kullandı.

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GÖKÇEADA VE BOZCAADA’YA SKANDAL İLHAK İMASI

Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçtiğimiz günlerde, Büyük Helen Vakfı tarafından bir etkinlik yapılmıştı. “İmbros (Gökçeada) ve Tenedos (Bozcaada): Nostos (Keder) ve Prospect (Umut)” adlı etkinliğe, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunan Başpiskopos İeronimos, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykıs ve ilgili dernek yöneticileri katıldı.

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Konferansta Fatih Kaymakamlığına bağlı başpapaz olan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Lozan Anlaşması’na aykırı şekilde bir kez daha “Ekümenik Patrik” olarak isimlendirilmişti. Bartholomeos, konferansın amacının, Gökçeada ve Bozcaada’yı ilhak olasılığının görüşülmesi olduğunu ilan etmişti. Bu ifadeler Türk toplumunda rahatsızlık uyandırmıştı.

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