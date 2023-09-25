Yunanistan’dan skandal! 105 göçmen Türk kara sularına itildi

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Dört ayrı bölgede kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen bottaki 32 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Ekipler, aynı şekilde geri itilen Foça ilçesi açıklarında 30, Menderes ilçesi açıklarında 14 ve Seferihisar ilçesi açıklarındaki 29 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Yunanistan’ın insanlık dışı uygulaması

Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmesi, uluslararası hukuka aykırı bir uygulama olarak kabul ediliyor. Bu uygulama, aynı zamanda insan hakları ihlali ve insanlık suçu olarak nitelendiriliyor. Türkiye, bu konuda defalarca Yunanistan’ı ve Avrupa Birliği’ni uyardı ve sorumluluk almalarını istedi. Ancak Yunanistan’ın bu uygulamasına son vermediği ve Avrupa Birliği’nin de sessiz kaldığı görülüyor.