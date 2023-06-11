Yunanistan'dan Türkiye sınırına yeni hamle: 100 metre uzunluğunda olacak

Yunan makamlarının, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığı bildirildi.

Yunanistan'dan Türkiye sınırına yeni hamle: 100 metre uzunluğunda olacak

Yunan basınında yer alan haberlerde Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi.

Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı kaydedildi.

Yunanistan'da son günlerde Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerine "izin verdiği" öne sürülmüş ve iddiaların geçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

In.gr haber portalının adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıtın olmadığı vurgulanmıştı.

Haberde, kaynakların, Meriç'teki duruma ilişkin, "İşler her zamanki gibi" ifadesini kullandıkları, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artışın mevsimsel sebeplerle Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını anlattıkları kaydedilmişti.

(Kaynak: AA)

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