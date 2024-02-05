Yunanlılar suçüstü yakalandı. Türk karasularına getirilip, bırakılan kaçak göçmenleri İHA'lar görüntüledi

Kaynak: Haber Merkezi
Yunanlılar suçüstü yakalandı. Türk karasularına getirilip, bırakılan kaçak göçmenleri İHA'lar görüntüledi
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine Türk İHA'ları suçüstü yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı Yunan Sahil Güvenlik Ekiplerinin Türk karasularına getirilip, bıraktığı kaçak göçmen botunu görüntüdi ve yayınladı.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Midilli Adası'nın doğusuna Türk Karasularına çekerek getirdiği kaçak göçmen botunu bırakıp, kaçtı. O anlarda Türk İHA'ları gökyüzünde Yunanlıları suçüstü yakaladı. Midilli Adasından çekerek, Türk Karasularına getirilen, kaçak göçmen botu burada bırakıldı. Türk Karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik botu, kaçakları bıraktıktan sonra süratle Türk karasularından ayrıldı. Türk İHA'ları da bu anı saniye saniye görüntüledi. Milli Savunma Bakanlığı olayın görüntülerini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı Sosyal Medya sayfasından şu paylaşımı yaptı

"Ege Denizi'nin Midilli Adası’nın doğusuyla Dikili/İzmir’in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."

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