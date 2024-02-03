Bütün emeklilere ek olarak verilecek parayı İsmail Saymaz açıkladı. "Duyum aldım" diyerek paylaştı

Geçtiğimiz günlerde emeklilerin alacağı en düşük emekli maaşın 10 bin TL olarak belirlenmesi, emekliler için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz, emeklilere müjdeli haberi verdi. Saymaz, belirlenen tarihte emeklilere ikramiye ödemesi yapılacağını açıkladı.

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, emekli maaşlarına yönelik bir iyileştirme veya ikramiye konusunda ek bir düzenlemenin gündemde olduğu belirtildi. Bazı uzmanlar, emeklilerin tepkisi ve talepleri doğrultusunda bu yönde adımların atılacağını tahmin ediyor.

“RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILACAĞI AÇIKLANACAK”

Gazeteci İsmail Saymaz, düzenlemenin ne zaman uygulanacağını söyleyerek, "Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıklanacak. Bu adım, emeklilere kısa vadeli bir rahatlama sağlamayı hedefleyen bir girişim olacak" ifadelerini kullandı.