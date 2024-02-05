‘İHA fabrikası yapacağım’ diyerek para topladı bir haftadır ortada yok. Vatandaşlar paralarını istiyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın, ponzi sistemi benzeri bir yapı ile yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı iddiaları gündeme geldi.

Yozgat'ta insansız hava aracı (İHA) üretmek için de valiyle tesisin açılışını yapan Ocakcı'ya bir haftadır ulaşılamıyor.

Ege’de Sonsöz’ün haberine göre olay mağdurlar arasında endişe ve belirsizlik yaratırken, iş insanının neden ulaşılamadığı ve toplanan paraların durumu hakkında soru işaretleri oluştu.

'ÇOK SEVDİĞİNİZ PARALARI AZAR AZAR ÖDEYECEĞİM'

Tartışmalar sürerken Sedat Ocakcı da çıkıp açıklama yaptı. Nerede olduğunu söylemeyen Ocakcı, şu açıklamayı yaptı:

“Gördüğünüz gibi buradayım canlıyım kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum, kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Beni muhattap aldığınız gibi her zaman alacaksınız. Hiçbir yere gitmedim. İzmir’e de geleceğim. Merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum.”

İMZALANAN SÖZLEŞMEYİ VALİ AÇIKLADI

Sedat Ocakcı öncülüğündeki holding, Art Mimarlık işbirliğiyle Yozgat’a İHA fabrikası kuracağını ilan etmişti. Bozok OSB’de hayata geçirileceği belirtilen dron tesisi için Vali Yardımcısı Halil Dalak ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç arasında sözleşme bile imzalanmıştı. Hatta valilik hesabından bunun paylaşımı bile yapılmıştı.

Yozgat Valiliği X hesabından Sedat Ocakcı’nın da yer aldığı fotoğraflar paylaşılarak şu not eklenmişti: “Yozgat-Sorgun arasında, 123 hektar alan üzerine, 39 sanayi parselinden oluşan Bozok Organize Sanayi Bölgemizin ilk fabrikasının temelleri Valimiz Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla atıldı. Savunma ve sivil alanlarda faaliyet gösterecek olan Meta Yıldız Savunma Sanayi A.Ş. (Ocakcı Holding bünyesindeki şirket) ilimiz istihdamına önemli katkılarda bulunacak ve insansız hava aracı üretimi yapacak.”