Almanya'daki bu ürün Türkiye'de 3 kat daha pahalı. Biri bizi soyuyor

Bir saç kurutma makinası Türkiye'deki satış fiyatının üçte biri kadar olur mu? Oluyormuş. Almanya'ya giden bir Türk mağazaya girdi, seyahat tipi bir saç kurutma makinası olmak istedi. Fiyatı Türkiye'dekinin yarısı kadar değil üçte biri kadardı. Gördüğüne inanamadı. Telefonunun video tuşuna bastı, anlatmaya başladı.

Çektiği videouyu sosyal medyada paylaşan Türk şunları şöyledi:

"Almanya'daki bu ürün Türkiye'de üç kat daha pahalı. Arkadaşlar elimde gördüğünüz bu seyahat tipi saç kurutma makinasını 8 euroya gibi bir fiyata buldum. Oldukça uygun gözüküyor. Bir de Türkiye'deki fiyatına bakayım dedim. Yalnız ne göreyim ürün 700 liradan satılıyor. Arada euro olarak yaklaşık 3 katı fark var. Yani galiba TL ile Almanya'ya gelseniz. Sanki herşeyi daha uygun alacaksınız. Si ne düşünüyorsunuz. Siz de aynı fikirde misiniz?"