İzmir'de son durum ortaya çıktı: 3.5 puan detayı. Ortalığı toz duman edecek anket sonucu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde hem iktidarın hem de muhalefetin en çok önemsediği yerlerden biri. Bu belediyeyi uzun zamandır CHP yönetiyor.

ORC Araştırma’nın yaptığı son ankete göre, CHP’nin adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı’nın adayı Hamza Dağ’ın 3.5 puan önünde görünüyor.

ORC Araştırma’nın anketi, 1-3 Şubat tarihleri arasında 2 bin 650 kişiyle gerçekleştirildi. Ankete katılanların oy tercihleri şu şekilde sıralandı:

Cemil Tugay (CHP): yüzde 38,2

Hamza Dağ (AKP): yüzde 34,7

Ümit Özlale (İYİ Parti): yüzde 8,6

DEM Parti adayı: yüzde 5,9

Naşit Birgüvi (Zafer Partisi): yüzde 1,9

Diğer: yüzde 2,1 Kararsız: yüzde 8,6