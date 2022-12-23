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Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, çoğunluğu sikkeden oluşan 448 malzeme ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:27
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Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi

Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
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İHA'da yer alan haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçuna karışan tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Polis, Fatih ve Maltepe ilçelerinde 3 tarihi eser kaçakçısının çok sayıda eseri sakladıklarını ve bu objeleri yurt dışına çıkarma arayışında olduklarını tespit etti.

Söz konusu iki ilçede tespiti yapılan ikametlere 2 ve 20 Aralık’ta operasyon düzenlendi.

Baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen çeşitli form ve ebatlarda 431’i sikke, 16’sı ok ucu ve biri madalyon olmak üzere toplamda 448 malzeme ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli tahkikat işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

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﻿ Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
﻿ Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
﻿ Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
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