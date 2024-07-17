Yunus Akgün ters köşe yaptı

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Yunus Akgün ters köşe yaptı

Galatasaray'da kalacağı sanılan Yunus Akgün Hellas Verona'ya gidiyor.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ettikten sonra yurda döner dönmez bireysel çalışmalarına başlayan Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

HELLAS VERONA YUNUS'U KİRALADI

Serie A ekiplerinden Hellas Verona’nın genç yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtildi.

GALATASARAY'DA KALMASI BEKLENİYORDU

Geçtiğimizi sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçirdikten sonra Galatasaray’a geri dönen Yunus Akgün’ün bu sezonu Galatasaray’da geçirmesi bekleniyordu.

PERFORMANSI

Championship ekibi Leicester City ile şampiyonluk yaşayan Yunus Akgün tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

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