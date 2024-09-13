Yunus polisine bıçaklı saldırı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yunus polisine bıçaklı saldırı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde M.A., sokakta görevli polis memuru Ş.A.’yı sebep yokken bıçakladı. Polis şahısı yakalamak için havaya uyarı ateşi açtı. Saldırgan yakalınken, Ş.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis saldırı Sur ilçesi Camiikebir Mahallesi Müze Sokak’ta meydana geldi. 31 yaşındaki M.A., sokakta görev yapan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Ş.A.’ya, hiç bir neden yokken üzerinde bulunan bıçakla saldırdı.

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Polis memuru Ş.A., göğsünden hafif şekilde yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Yaralı polis memuru ve olayı gören meslektaşı M.A.’yı yakalamak için peşinden koşup, havaya uyarı ateşi açtı.

M.A. takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis memuru Ş.A., Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Yapılan incelemede şüpheli M.A.’nın 2 kapkaç olayına karıştığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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