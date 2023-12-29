Yunusemre Belediye Başkan adayı Tufan Akan'dan kaçak göçmen açıklaması

Yiğit Balkanlı / Manisa - YENİÇAĞ

Kaçak göçle mücadelede yerelde de tavizsiz bir politika izlenmesi gerektiğini söyleyen İYİ Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Tufan Akan, yapacakları çalışmaları tek tek sıraladı.

“KAÇAK GÖÇMENLERİN GETTOLAŞMASINA İZİN VERİLMEYECEK”

Başkan adayı Akan, “Yasadışı kaçak göçmen ve sığınmacıların ilçemizde Hafsa Sultan, Fatih ve Lalapaşa gibi mahallelerimizde nüfus bakımından yoğunlaştığını biliyorum. Alacağımız önlemler ile mültecilerin getto mahalleler kurmasına izin vermeyeceğiz. Konut ve işyerlerini kaçak göçmenlere kiralayanların o mülkten aldığı tüm belediyecilik hizmetlerini keseceğiz. Kaçak işgücü, hijyen koşulları, menşei belirsiz ürünler, çalışma ve oturum izinleri, mesleki yeterlilik gibi hususlarda eksiklik tespit edilen işyerlerinin ruhsatlarını iptal edeceğiz. Ulaşım, sağlık, eğitim gibi belediye hizmetlerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından farklı olarak, yabancılardan daha yüksek hizmet bedeli alacağız. Kaçak göçmenlerin ve mültecilerin ise bu hizmetlerden faydalanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

“İHALELER VE HİZMET ALIMLARINDA TÜRK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN FİRMALAR TERCİH EDİLECEK”

İYİ Partili Tufan Akan, “Yunusemre Belediyemizin hizmet ihalesi veya doğrudan temin alımına muhatap olan şirketlerde, genel hususlara ek olarak, yöreye ait ve milli sermayeli olma, çalışanlarını Türk vatandaşlarından istihdam etme gibi özellikler arayacağız. Bu koşullarda değişiklik olması durumunda sözleşmelerini derhal feshedeceğiz. Belediyemizde ve bağlı kuruluşlarda yöre halkından vatandaşlarımızın istihdam edilmesini sağlayacağız. Statüsü ne olursa olsun kaçak yollarla ülkemize gelen hiçbir kişinin kurumlarımızda istihdamına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“PARK VE MESİRE ALANLARINDA SIĞINMACILARA YÖNELİK TEDBİRLER ALINACAK”

İYİ Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Tufan Akan son olarak şu ifadeleri kullandı, “Sığınmacı ve kaçakların belediyelerimize ait park ve mesire alanlarında, sosyal tesislerde, istirahat ve eğlence yerlerinde toplumsal huzuru bozacak, yerel kültüre ve kimliğe aykırı davranışlarına izin vermeyeceğiz. Kaçakların tespiti ve sınır dışı edilmesi amacıyla bu alanlarda sürekli denetimler yapacağız. Belediyemizde sığınmacı ve yabancı göçmenlerin Yunusemre’de kalmasına ve Yunusemre’ye entegre olmasına yönelik hiçbir projeyi yürütmeyeceğiz. Entegrasyon politikası benimseyen kurum veya kuruluşla işbirliği yapmayacak, hibe veya fon almayacağız. Belediyemize ait kreş, çocuk yuvası ve sosyal tesislerden sadece Türk vatandaşlarını yararlandıracağız”