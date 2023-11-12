Yürekleri ağızlara getiren anlar. 5’inci katta örümcek adam gibi tadilat yapmaya kalktı

Kağıthane'de bir adam, hiçbir önlem almadan 5. kattaki dairenin balkonunda tadilat yapmaya çalıştı. Tehlikeye davet çıkaran o hareket cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağızlara getiren anlar. 5’inci katta örümcek adam gibi tadilat yapmaya kalktı

Hamidiye Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın 5. katındaki dairede gerçekleşen olayda, bir adam bir ayağını yangın merdivenine, diğer ayağını balkona dayayarak tehlikeli bir şekilde tadilat yapmaya çalıştı. Adamın hiçbir güvenlik önlemi almadığı görülürken, o anlar orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KAÇINCI KATTASIN KARDEŞİM, İŞ GÜVENLİĞİ, İŞ"

Hiçbir önlem almadan hayatını tehlikeye atarak, tadilat yapmaya çalışan adamı cep telefonu kamerasına kaydeden bir vatandaş, "Kaçıncı kattasın kardeşim, iş güvenliği, iş" diyerek adama tepki gösterdi.

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