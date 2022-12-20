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Yurt dışı fiyat enflasyonu yıllık yüzde 103 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,28 artarken, yıllık bazdaki yurt dışı fiyat enflasyonu ise yüzde 103,17 oldu

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:29
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Yurt dışı fiyat enflasyonu yıllık yüzde 103 artış gösterdi

Yurt dışı fiyat enflasyonu yıllık yüzde 103 arttı
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %83,66, aylık %2,28 arttı. 2022 yılı Kasım ayında YD-ÜFE (2010=100)  bir önceki aya göre %2,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,66 ve on iki aylık ortalamalara göre %103,17 artış gerçekleşti.

YD-ÜFE değişim oranları (%), Kasım 2022

İMALAT YILLIK YÜZDE 83,64 ARTTI
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %85,06, imalatta %83,64 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %89,37, dayanıklı tüketim malında %81,42, dayanıksız tüketim malında %77,77, enerjide %126,00, sermaye malında %78,79 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI KASIM 2022

İMALAT AYLIK YÜZDE 2,30  ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,20, imalatta %2,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,26 artış, dayanıklı tüketim malında %3,37 artış, dayanıksız tüketim malında %2,37 artış, enerjide %8,58 azalış, sermaye malında %3,47 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri %55,94, giyim eşyası %60,61, metal cevherleri %63,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %126,00, diğer metalik olmayan mineral ürünler %112,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %104,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %8,58 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %4,62, basım ve kayıt hizmetleri %4,40, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %4,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

 

 

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