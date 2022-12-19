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Ucuz deterjan Boron'u raflardan nasıl yok ediyorlar? Ucuz deterjanda şeytani engelleme

Boron son zamanlarda fiyatlarını yüzde 40’ın altına çekmişti. Bu hamlesinden sonra Boron'un satışının engellendiği ortaya çıktı. Boron deterjanlarının karşısında rekabet etmekte zorlanan deterjan üreticileri ve zincir marketlerin işbirliğine giderek Boron'ları raflardan kaldırmaya başladığı tespit edildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 09:38
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Boron'un satışı zincir marketler ve deterjan üreticileri tarafından engellendi

Ucuz deterjan Boron'u raflardan nasıl yok ediyorlar? Ucuz deterjanda şeytani engelleme
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Ülkemizde yüksek enflasyonla mücadele sürerken, fahiş fiyat ve fırsatçılara karşı kamu iştirakleri tarafından uygun fiyatlarla piyasa sürülen ürünlerin satışını baltalamak için de türlü oyunların devreye sokulduğu ortaya çıktı.

Eti Maden'in ürettiği Boron marka bulaşık ve çamaşır deterjanları tüm sektörde fiyatları ortalama olarak yüzde 40 aşağıya çekerken, zincir marketlerin diğer markaların satışına engel olduğu ve Boron'ları raflara çıkarmadığı ifade edildi.

Sabah Gazetesi’nden Barış Şimşek'in haberine göre; Boron’un üretildiği Eti Maden bu tespit üzerine tüm marketleri uyardı.

"Vatandaşın uygun fiyatlı çamaşır ve bulaşık deterjanı almasına kimsenin engel olamayacağına" dikkat çeken Eti Maden bu kapsamda boron.com.tr'yi devreye alarak deterjanların bu kanaldan satışına ağırlık vereceğini duyurdu.

Boron çamaşır ve bulaşık deterjanları piyasaya sunulduktan sonra fiyat istikrarı sayesinde diğer üreticileri de rekabete zorlamıştı.

2019 yılında piyasaya sunulan Boron çamaşır deterjanları ve 2020 sonunda piyasa sunulan bulaşık deterjanları ile yaklaşık 3 milyar liranın vatandaşın cebinde kalması sağlanırken, deterjan sektöründe genel fiyatların da yüzde 40 aşağıya çekilmesi sağlandı.

REKABETE HİLE BULAŞTIRDILAR

Ancak gelinen noktada Boron deterjanlarının karşısında rekabet etmekte zorlanan deterjan üreticileri ile zincir marketlerin işbirliğine giderek Boron'ları tek tek raflardan kaldırmaya başladığı tespit edildi.

Marketlerin Eti Maden'e yaptığı bu işlemin gerekçesi olarak "Diğer deterjan firmalarının raf kirası ödediğini" gösterdiği öğrenilirken, deterjan firmalarının ayrıca marketlere Boron'ları depolarında bekletmeleri, gerekirse firma olarak kendilerinin alacağı taahhüdünü verdikleri ifade edildi. Öte yandan Eti Maden'in Boron deterjanlarını raflarına çıkarmayarak rekabet ihlali yapan marketleri uyardığı aktarıldı.

BORON TEMİZLİK SEKTÖRÜNDE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi amacıyla yola çıkan Eti Maden mühendislerinin ortaya çıkardığı Boron, temizlik sektöründe dengeleri değiştirdi.

Boron bulaşık deterjanları elde yıkama için sıvı, makineler için jel ve doğal parlatıcı şeklinde tüketiciye sunulurken, çamaşırda ise renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı kullanılacak iki farklı boron toz çamaşır temizlik ürünü ve sıvı çamaşır temizlik ürünleri bulunuyor.

ÜNLÜ DETERJAN MARKASINA REKLAM CEZASI

Öte yandan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "Omo" adlı deterjan markasının reklamlarda kullandığı "en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır" ifadesinin bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgelerle ispatlanamadığını belirtti. Bakanlık firmaya 155 bin 712 lira idari para cezası keserek, reklamlarını durdurma kararı aldı.

Unilever Türkiye ve Orta Doğu Ev Bakım Lideri Ali Fuat Orhonoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Periyodik aralıklarla deterjan pazarındaki diğer ürünlerle karşılaştırmalı testler gerçekleştirerek tüketicilerimizin ürünlerimizden beklediği yüksek leke çıkarma performansını sunduğundan emin olmaktayız. Bu durum birden fazla test kurumu tarafından da onaylanmış durumdadır" açıklamalarında bulundu.

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Mehmet Yılmaz
19.12.2022 09:46
Sabah ın yandaş haberi.  
 
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