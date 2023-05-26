Yurt dışı kullanılan oyların tasnifine başlandı

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların tasnifine başlandı.

Yurt dışı kullanılan oyların tasnifine başlandı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta sona erdi.

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Seçmenin temsilciliklerde kullandığı oylar, kargo uçaklarıyla Esenboğa Havalimanı'na ardından ATO Congresium'a getirildi.

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Oylar diplomatik torbalardan çıkartılarak yeniden sandıklara konuldu ve kullanıldıkları yurt dışı temsilciliklerine göre tasnif edilmeye başlandı.

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Büyük bölümü, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaşan oylar, tasnif işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunacak.

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Kilit anahtarlarının bulunacağı, 4 siyasi parti temsilcisi ve YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı bir araya gelmeden odanın kapısı açılamayacak.

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ATO Congresium'da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor.

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Yurt dışından getirilen oylar, 28 Mayıs günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eş zamanlı açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.

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"BURADA OYLAR 1460 SANDIĞA DAĞITILACAK"

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Uğuz burada yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk kez ikinci tur oylaması yapıldığını anımsatarak, "Bu demokrasimiz için olumlu bir gelişmedir. Birinci turda gerekli bilgileri vermiştim. İkinci turda 73 ülke ve 167 temsilcilikte kullanılan oy sayısı 1 milyon 783 bin 107'dir. Gümrüklerde kullanılan oy sayımız ise 113 bin 887 olup 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verme işlemi devam etmektedir." diye konuştu.

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Oyların saklanacağı kilitli odanın 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de açılacağını ve 1460 sandığın sayım alanlarına taşınacağını söyleyen Uğuz, "28 Mayıs akşamı saat 17.00'de yurt içinde tüm sandıklar kapandıktan sonra eş zamanlı olarak sayıma başlanacak." bilgisini verdi.

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Uğuz, seçimin birinci turunda sayım işleminin sıkışık bir alanda yapıldığını ve sandıklarda yurt içi sandıklara kıyasla daha fazla oy bulunmasının süreci uzattığını belirtti.

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İkinci turda zarfta yalnızca bir pusula bulunması nedeniyle işlemlerin daha çabuk tamamlanacağını tahmin ettiklerini dile getiren Uğuz, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'ndan müşahitlik için yoğun talep olduğunu ancak sayım işlemlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına bir sınırlama koyduklarını aktar

(Kaynak: AA)

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