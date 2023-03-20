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Yurt Dışı Üretici enflasyonu arttı. Fiyatlara yansıyacak

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,42, yıllık yüzde 48,13 yükseliş gösterdi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 13:20
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Yurt Dışı Üretici enflasyonu şubatta aylık bazda arttı

Yurt Dışı Üretici enflasyonu arttı. Fiyatlara yansıyacak
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Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta YD-ÜFE'de aylık yüzde 0,42, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,13, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,44 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 85,79 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 42,66, imalatta yüzde 48,24 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 47,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 49,1, dayanıksız tüketim malında yüzde 46,06, enerjide yüzde 55,41, sermaye malında yüzde 49,38 yükseliş görüldü.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,25, imalatta yüzde 0,39 artış şeklinde gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 1,01, sermaye malında yüzde 0,52, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,8 yükseliş, enerjide yüzde 3,98, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,16 azalış yönünde oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 28,4, giyim eşyası yüzde 35,7, ana metaller yüzde 38,17 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 70,71, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 67,53, içecekler yüzde 67,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bakıldığında YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,98, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 2,61, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,37 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak belirlendi. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3, makine ve ekipmanlar yüzde 1,85, kauçuk ve plastik ürünler yüzde 1,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

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