22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti

Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 687 bin 966 araç ihraç edildi. Bu araçların yarısı Kocaeli'de kurulu fabrikalardan çıktı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 17:02
Takip Et

Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den

Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
+
Aa
-

"Sanayi kenti" Kocaeli, Türkiye'nin en büyük ihraç kalemlerinden olan otomotiv sektörüne ev sahipliği yaptığı devasa yatırımlarla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi ana üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, plastik, kauçuk ve boya gibi tedarik sanayi firmalarının faaliyet gösterdiği şehir, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarında üst sırada yer alıyor.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü ocak-eylül döneminde traktör hariç 962 bin 18 adet araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında geçen yılın 9 aylık döneminde 380 bin 641 adet olarak kayda geçen toplam üretim miktarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,3'lük artışla 420 bin 30 adede yükseldi. Bu rakam, sektörün toplam üretiminin yüzde 43,6'sını oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 82,5'ine denk gelen 346 bin 930'unun varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti. İhracat performansı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan araçların, Türkiye'nin 687 bin 966 adet seviyesinde gerçekleşen otomotiv ihracatındaki payı yüzde 50 oldu. Bir diğer ifadeyle, Türkiye'nin ihraç ettiği her iki araçtan biri Kocaeli'deki fabrikalardan çıktı.

EN FAZLA ÜRETİM FORD OTOSAN

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta ilk sırayı Ford Otosan aldı. Bu firmayı Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu takip etti.

Ford Otosan, yılın 9 aylık döneminde Gölcük ve Başiskele'deki fabrikalarında 3 bin 622 otomobil, 224 bin 600 kamyonet, 36 bin 85 minibüs olmak üzere toplam 264 bin 307 araç üretti. Firma banttan indirdiği araçların 214 bin 356'sını yurt dışına gönderdi.

İzmit'teki fabrikasında binek tipinde i10, i20, BAYON ve i20 N modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, ocak-eylül döneminde 152 bin 300 adetlik üretime imza attı. Firma üretiminin yüzde 87'sine denk gelen 132 bin 58 aracı ihraç etti.

Anadolu Isuzu da Çayırova'daki tesislerinde 3 bin 423 adet üretim ve 516 adet ihracat gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
1
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
2
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
3
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
4
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
5
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
6
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
7
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿İSKİ açıkladı: 20 yıl sonra bir ilk
﻿İSKİ açıkladı: 20 yıl sonra bir ilk
﻿İSKİ açıkladı: 20 yıl sonra bir ilk
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.